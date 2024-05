Méfiez-vous des slogans accrocheurs

L'emballage de cette glace indique que désormais, la boîte est plus petite, on aurait donc plus de place dans notre congélateur. En effet, elle est passée de 900 ml à 700 ml, moins de quantité, mais pas moins cher avec 3,06 euros la boîte, alors que le prix au kilo, lui, a bondi de 29%, comme c'est indiqué par le supermarché sur cette vitrine. Faire ses courses est donc devenu plus compliqué. Cette dame, par exemple, ausculte les étiquettes à la loupe. Elle vient de trouver une anomalie sur le poids des produits. Et on en trouve de plus en plus qui indiquent, soit une nouvelle recette ou un nouveau format, comme pour cette boîte de céréales, 375 grammes au lieu des 400 habituellement. Mais il est indiqué aussi en très gros que le blé est français. L'origine bleu blanc rouge est devenu un argument commercial de choc, mais n'est souvent français qu'un seul produit. Pour cette pizza, la farine est française, pas le saumon ou la crème. Pour ce hachis parmentier, seule la viande est française, pas les pommes de terre. À partir du 1er juillet, les supermarchés auront l'obligation d'indiquer dans les rayons si les quantités ont baissé. C'est une façon d'y voir un peu plus clair. TF1 | Reportage S. Hembert, N. Robertson