Méga-bassines, un week-end sous surveillance

Pour accéder au centre-ville de Melle (Deux-Sèvres) ce vendredi matin, il fallait faire preuve de patience. Les gendarmes contrôlaient chaque véhicule : vérification des permis de conduire et inspection des coffres à la recherche d'objets dangereux. Pendant quelques jours, la ville accueille un festival autour des bassines. Un camping a même été installé. Richard vient de Touraine pour donner un coup de main. "On vient pour défendre l'eau", explique-t-il. Jusqu'à dimanche, la population de la commune va être multipliée par trois. Ce qui n'inquiète pas les habitants. En effet, le projet de seize retenues d'eau dans la région génère de vives tensions. En octobre dernier, des heurts violents avaient éclaté entre forces de l'ordre et opposants. Un agriculteur qui représente plus de 400 exploitants concernés par ces réserves appelle au calme. Pour un député européen, ancien agriculteur, les retenues ont toute leur place. Samedi, une grande manifestation est prévue, mais son lieu reste encore inconnu. Ce matin, un village anti-bassine s'est monté à quelques kilomètres de Sainte-Soline, lieu de la dernière mobilisation. TF1 | Reportage N. Hesse, X. Baumel