Méga jackpot de l’EuroMillions : que feriez-vous avec 220 millions ?

Que feriez-vous avec 220 millions d'euros ? C'est la question qui vous laisse sans voix. Dans les rues de Fontainebleau (Seine-et-Marne), un passant en perd la parole car le montant fait parfois peur. "Un peu de bateau, du jet ski, de la planche à voile...que des plaisirs", répond un autre. Du début à la fin de la journée, beaucoup de personnes vont tenter leur chance. Que ce soit une petite ou une grande somme, tout le monde veut le pactole. Sur le marché, on s'est mis à rêver avec les clients et les commerçants. Curieusement, personne ne rêve de luxe ou de bijoux mais plutôt de solidarité. "Je crois que ce sera surtout pour mon entourage, mes enfants et mes petits-enfants", lance une cliente. "L'essentiel c'est de régler ses dettes et puis aider le maximum de personnes qui sont dans la difficulté", ajoute une autre. Sur ce marché, nous n'avons trouvé ni oseille ni blé. C'est sûrement un signe. Heureusement, cela ne coûte rien de rêver.