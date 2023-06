Mégafeux : des évacuations en urgence

Des habitants ont été surpris par les flammes alors qu'ils n'avaient pas encore reçu l'ordre d'évacuer. Sur une vidéo tournée par un témoin, on aperçoit le propriétaire d'une des maisons tenter d'arrêter la progression du feu avec un simple tuyau d'arrosage. Heureusement, quelques minutes plus tard, les pompiers arrivent en renfort pour protéger l'habitation. Depuis dimanche, plus de 20 000 hectares de forêts sont partis en fumée en Nouvelle-Ecosse. C'est déjà six fois plus que pour toute l'année 2022. Alors qu'aucun des trois gros feux n'est maîtrisé, d'autres départs de flammes ont été repérés par les pompiers. Des dizaines de maisons ont été détruites et environ 16 000 personnes ont été évacuées après avoir reçu des alertes sur leur téléphone. Dans un quartier menacé par les flammes, des familles entières, animaux de compagnie compris, quittent à la hâte leur maison. Certains vont rejoindre des proches. D'autres n'ont pas le choix, ils vont devoir passer la nuit dans des gymnases. Ces familles vont sans doute devoir passer un peu de temps ici, car la pluie tant attendue ne devrait pas arriver avant vendredi. Elle est la seule à pouvoir venir à bout définitivement des flammes. TF1 | Reportage A. De Precigout, A. Poupon