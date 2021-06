Meghan et Harry : la naissance de leur fille Lilibet Diana, tout un symbole

Né à 8 500 kilomètres de Londres, ce bébé royal réjouit pourtant les Britanniques. Lilibet Diana, les prénoms choisis par Harry et Meghan pour leur fille, sont un hommage appuyé à la famille royale. C'est un heureux événement pour le pays ainsi que pour un marchand de journaux, qui s'attend à une bonne journée. Mais ces prénoms peuvent-ils réconcilier le couple installé aux États-Unis depuis plus d'un an avec la famille royale ? Les avis sont partagés. Cette naissance et le choix de ces deux prénoms n'ont pas laissé indifférents du côté de Buckingham. Dans un communiqué commun, la reine, le prince Charles, le prince William et Kate se sont dits "ravis" de cette nouvelle. La petite est le premier bébé royal à ne pas être né au Royaume-Uni, mais les sujets de Sa Majesté semblent prêts à lui pardonner. Huitième dans l'ordre de succession, il est tout de même très peu probable que Lilibet accède un jour au trône.