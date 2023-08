"Mégot jeté, forêt brûlée"

Vous allez peut-être apercevoir cette affiche sur la route de vos vacances. À l'arrière d'une quarantaine de camions qui circule à travers la Gironde et les Landes, le message est clair : jeter un mégot par sa vitre peut avoir des conséquences dramatiques. Même si tout le monde en est conscient, chaque jour, un mégot continue d'être jeté tous les dix mètres sur l'autoroute. Il faut sensibiliser et aussi s'équiper. Huit bornes parlantes sont installées dans la forêt de Lège-Cap-Ferret (Gironde). En cas de départ de feu, elles permettent de prévenir les pompiers même dans les zones sans réseaux téléphoniques. Cette technologie est utile, mais rien ne remplace le contact direct. L'Office nationale des forêts patrouille pour rappeler. "Pour votre sécurité, si jamais il y a un feu qui démarre, vous ne serez pas pris dedans", rassure François Korysko, ingénieur forestier. Tout le monde n'est pas précautionneux. À une centaine de mètres des pins, les feux sur la plage sont aussi interdits, sanctionnés d'une amende de 135 euros. TF1 | Reportage Y. Chambon, L. Cloix, C. Brousseau