Mégots, crottes de chien... à Menton c'est 135 euros !

Laisser votre toutou faire ses besoins dans l'herbe ou jeter son mégot de cigarette dans la rue va vous coûter cher si vous habitez à Menton (Alpes-Maritimes). L'amende s'élève désormais à 135 euros. La ville a décidé de faire la guerre aux incivilités. Six arrêtés municipaux ont été pris. Ils ciblent les déchets, mais aussi le bruit des deux-roues par exemple. Vous êtes prévenus, les policiers ont les yeux et les oreilles qui traînent partout. Ce conducteur en infraction va être verbalisé de 135 euros. Ne vous avisez plus d'accrocher votre vélo au premier poteau venu pour aller vous baigner. Là-bas, c'est interdit. C'est une fermeté pas toujours bien comprise, mais le maire prévient et l'affiche partout en ville. Désormais, c'est tolérance zéro. "Les gens, ont leur a expliqué, on leur a donné les moyens de se calmer", explique Yves Juhel. Le maire ne compte pas s'arrêter là. Il envisage d'interdire aux parents de fumer devant les écoles et dans les aires de jeux. Les Mentonnais n'ont qu'à bien se tenir. TF1 | Reportage V. Capus, D. Guido