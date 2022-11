Mélèzes, les forêts dorées

Ici, les mélèzes sont appelés les flamboyants des Alpes. En arrivant sur le col du Haut Verdon (Alpes-de-Haute-Provence), on comprend pourquoi. Pour voir les aiguilles dorées illuminées la forêt, un cycliste est monté à 2 000 mètres d'altitude. Ses efforts sont amplement récompensés. Moins sportifs, mais tout aussi enchantés, des touristes varois découvrent des paysages surprenants. Ces mélèzes sont en fait en pleine santé. Si leurs aiguilles jaunissent puis tombent, c'est pour mieux résister à l'hiver. Elle a l'air sauvage, mais cette forêt a été plantée en 1850 pour reboiser la montagne. Cette année, le temps particulièrement doux et sec a retardé l'apparition des couleurs automnales. Un peu plus haut, Carine Duret profite de la multitude de couleurs qu'offrent les mélèzes. Monitrice de ski et d'équitation, elle parcourt toute l'année les forêts de mélèzes, mais c'est en automne que la photographe amateur réalise ses plus beaux clichés. TF1 | Reportage A. Flieller, D. Laborde