Melon charentais : son avenir se décide à l'ONU !

Et si le melon charentais perdait son nom ? Pour les amateurs de cette cucurbitacée, la nouvelle est difficile à avaler : "C’est bien dommage parce qu’on perd un peu la référence du produit régional" ; "C’est quelque chose qui vient d’ici à la base". Ce n’est pourtant pas vraiment le cas. Sur le marché de Châteauneuf-sur-Charente, le melon charentais est bien charentais. Mais à l’origine, le fruit vient d’Italie. Son nom ne désigne pas son origine, mais sa variété. Seuls 3% des melons charentais sont produits dans le département. La grande majorité vient du Sud-Est ou de l’étranger. Et vous n’êtes pas forcément au courant. C’est justement pour éviter la confusion que les professionnels du melon ont déposé une demande auprès du ministère de l’Économie. Aussi étonnant que cela puisse paraître, l’avenir du melon sera décidé de l’autre côté de l’Atlantique, à plus de 5 000 km de la Charente. En effet, ce sont les Nations unies qui devront trancher. Il reste à savoir quel sera le nouveau nom du melon charentais. TF1 | Reportage M. Brossard, C. Gerbelot, N. Forestier