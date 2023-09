Melon, la bonne saison c'est maintenant !

Encore sucré et bien juteux, le melon fait très envie sur les étals du marché de Saumur (Maine-et-Loire). "A la fin de l'été avec le soleil qu'on a, le sucre est là et c'est excellent", lance une passante. Cinq euros les quatre petits melons, c'est moins d'un euro la pièce, une bonne affaire. Et avec la météo, le légume d'été se vend très bien. Ce jeudi matin, il fait 25 degrés déjà. Dans les champs, il y a du travail, car la demande est au rendez-vous. "Le soleil aide à la maturité et nous donne des fruits gorgés de sucre, très aromatiques", explique Julien Godet, producteur de melons. Les producteurs ont le sourire, car si en août le melon s'est moins vendu, en septembre, il est très demandé : "Là, il est parfait. Il y a la maturité, une belle couleur, une belle fermeté" ; "Il est doux, sucré, et en plus, c'est de la région". En vente directe, vous trouverez des melons bien mûrs ou un peu déformés à petit prix, un autre moyen de faire une bonne affaire. TF1 | Reportage M. Monnier, R. Hellec