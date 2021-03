Même au marché, l’hiver côtoie le printemps

Ce mercredi matin, vers neuf heures, les étals étaient encore à l'ombre sur le marché de Créon (Gironde). Malgré le froid, presque glacial, les habitués sont déjà là. Ils sont bien emmitouflés dans leurs vêtements d'hiver. Il suffit pourtant qu'un rayon de soleil apparaisse pour gagner une dizaine de degrés et sortir les lunettes. Dans cette ville, le cœur balance entre l'hiver et le printemps. On a l'impression de vivre deux saisons réunies dans une même journée. "J'aime bien le froid, mais dès que le soleil apparaît, pour moi, c'est le printemps", nous confie une habitante. Pour choisir le menu du jour, les gens ont plusieurs options possibles. Si les premières fraises et les premières asperges fêtent l'arrivée imminente du printemps, les légumes d'hiver n'ont pas dit leur dernier mot. "On fait en sorte de faire des repas équilibrés l'hiver et puis des crudités l'été. Tout va bien", explique une cliente du marché. En effet, tout va bien puisque le printemps arrive dans tous juste dix jours.