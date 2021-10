Mémoire de mon quartier, l’Estaque à Marseille

Des trésors rangés dans de petites boîtes et posés sur l'étagère du garage. Pour les voir, il faut fermer les volets et éteindre la lumière. On découvre ensuite l'Estaque en 1966 sur la place de l'Eglise lors du mariage d'André et Noëlle Rieusset. Le film montre quelques instants de bonheur, de danse puis les premiers jeux de leur fils dans la boulangerie qu'ils ont tenue pendant des décennies. On voit ensuite les Mardis gras, les déguisements avec en arrière-plan les mêmes rues et le même quartier. Tout au nord de Marseille se découvre l'Estaque, un quartier populaire d'ouvriers et de pêcheurs. La réparation navale et les usines de fabrication de tuiles, de ce passé industriel, il ne reste plus grand-chose. Tout a été rasé ou presque. Dans la famille de Roger Guevarra, on est docker de génération en génération. Mais sa passion c'est la pêche, comme son père avant lui. Par ailleurs, l'Estaque a conservé l'âme d'un village où tout le monde se connaît et où l'on mange les chichis ainsi que les panisses le dimanche après-midi. Bien sûr, certaines choses ont changé dans le seizième arrondissement.