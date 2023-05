Menacé, ce maire démissionne... et quitte la ville

Après l’incendie criminel de sa maison, mais aussi de nombreuses insultes et menaces parce qu’il voulait ouvrir un centre d’accueil pour demandeurs d’asile, le maire de Saint-Brevin-les-Pins démissionne. Il va aussi déménager. C’est une nouvelle qui a surpris tout le monde à Saint-Brevin-les-Pins (Loire-Atlantique). Ce jeudi matin, dans les allées du marché, la démission du maire alimente les discussions. À la boulangerie, Joël l'a côtoyé à plusieurs reprises. "Déjà, l’autre fois, quand il y avait l’incendie chez lui, on avait les larmes aux yeux... On est complètement abasourdi", confie-t-il. Depuis la volonté de l’État de construire un centre d’accueil pour migrants dans cette école, les manifestations et les menaces se sont multipliées contre l’élu. En mars dernier, son domicile a été en partie incendié. Nous l’avions rencontré à une époque, et il nous confiait se sentir seul. Depuis l’annonce de sa démission, Yannick Morez a reçu de nombreux messages de soutien de la part de maires. Il a été applaudi à l’Assemblée nationale. Les députés du Rassemblement national, eux, sont restés silencieux. Maire de la ville depuis 2017, Yannick Morez souhaite quitter la commune et son travail. Saint-Brevin-les-Pins va aussi perdre l’un de ses médecins généralistes. TF1 | Reportage N. Hesse, K. Moreau