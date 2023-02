Menace dans un train, un homme interpellé

Ils arrivent à la gare de l'Est, soulagés, mais avec deux heures de retard. Pour cause, l'un des passagers a explicitement menacé de se faire exploser. Deux personnes, témoins de la scène, ont donné l'alerte. Le contrôleur a ensuite interpellé un policier habillé en civil. Le train était parti de Colmar à 6h38 ce vendredi matin. Il ralliait Paris, mais s'est soudainement immobilisé en gare de Lorraine TGV. Tous les passagers sont alors invités à descendre du train sur ordre de la gendarmerie. Les forces de l'ordre ont cherché des traces d'explosifs, mais après deux heures d'intenses recherches, tout danger est écarté. Pas d'armes ni d'explosifs n'ont été retrouvés. C'est un policier, hors-service, mais armé qui a pu maîtriser le suspect. Sur les réseaux sociaux, le ministre de l'Intérieur s'est félicité de l'efficacité du dispositif "Voyager, protéger". Mis en place l'année dernière, ce dernier permet aux forces de l'ordre de voyager gratuitement et armé dans les transports en commun. TF1 | Reportage H. Dreyfus, R. Rosso, G. Aguerre