Menace de fermeture de classe : les parents d'élèves d'Abrest se mobilisent

Dans les régions, la nouvelle carte scolaire continue de faire polémique. A la rentrée, 300 à 600 classes devront fermer. A Abrest exemple, dans l'Allier, les parents d'élèves manifestent depuis mars 2018 contre la fermeture d'une des neuf classes de l'école du village et au surnombre d'élèves. Une démarche soutenue par les enseignants qui préfèrent opter pour la leçon pédagogique dans des classes à effectif raisonnable.