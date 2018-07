Mende : manifestation des éleveurs de brebis contre le plan loup

Face à l'ampleur des attaques sur les troupeaux de brebis, les éleveurs manifestent à nouveau contre le plan loup. L'accès au centre-ville mendois est perturbé par une manifestation. Il a fallu deux jours de marche pour descendre un cheptel de 1 500 brebis depuis le mont Lozère jusqu'à Mende. Les éleveurs estiment que les moyens de protection que propose l'État sont inefficaces. Tous les syndicats parlent d'une seule voix pour dénoncer le délai des procédures et la lenteur des réactions de l'État. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.