La menthe poivrée, l'une des trésors du terroir de Milly-la-Forêt

A Milly-la-Forêt, à quelques kilomètres de Paris, la menthe poivrée est devenue une spécialité. Elle peut être agrémentée à des plats aussi bien sucrés que salés. Sa versatilité et son parfum très présent donnent du caractère, particulièrement aux viandes. Pour nous faire découvrir ce produit de terroir, le chef Émilien Le Normand nous a préparé une épaule d'agneau confite accompagnée d'un pesto revisité à base de menthe poivrée, de noisettes torréfiés, d'ail et de conté. Suivez la recette en images. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.