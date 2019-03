Menton : les agrumes de la Fête du citron mis à la vente

C'est la tradition. La Fête du citron de Menton s'est terminée avec la vente des agrumes qui ornaient les chars. Tout le monde a fait la queue pour en acheter. Près de 130 tonnes de citrons et d'oranges ont été liquidées. A 1,50 euro les trois kilos, tout est parti très vite. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/03/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.