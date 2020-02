Menton prépare sa 87e fête du Citron

A quelques jours du début de la fête du Citron, la tension monte dans les jardins de Menton. Une douzaine de structures monumentales sont édifiées avec des motifs d'agrumes faits d'oranges et de citrons. Pour cette 87e édition, la ville a vu les choses en grand. Les chars sont 10% plus haut que les autres années. Près d'un million de fruits ont été commandés pour les ériger. Cette année, les fêtes du monde sont à l'honneur. Une tradition dont les Mentonnais sont fiers. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/02/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.