Menu de réveillon, le rush aux Halles

Certains viennent de loin pour se procurer des produits d’exception chez cette adresse renommée à Lyon : les Halles Paul Bocuse. "C’est la gastronomie… On se déplace exprès", affirme une cliente. La soirée du 31 approche, alors cette famille dépasse un peu le budget pour déguster les fameuses spécialités lyonnaises. "Pour se faire plaisir, on fait un petit effort sur le budget", déclare cet homme. Le plaisir de recevoir et de goûter à des nouveautés. Cette année, cette charcuterie propose un pâté en croûte terre et mer. Les crustacés sont aussi à l’honneur avec ces homards bretons qui font entre 800g et un kilo. Sandrine, elle, a déjà prévu son menu pour samedi soir à en faire pâlir les grandes tables. Elle utilisera les homards pour le barbecue. Pour les commerçants, les commandes arrivent au dernier moment. Cet écailler en prévoit près d’une centaine. À vous les retardataires, il est encore temps de passer sa commande pour fêter la nouvelle année comme il se doit. TF1 | Reportage S. Agi, S. Thizy