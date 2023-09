Mer de nuages : le spectacle du jour

À peine sept degrés dans les hauteurs du Puy-en-Velay ce lundi matin, pas de quoi refroidir ce passionné de photographie, même s'il l'avoue : "Il ne fait pas chaud ce matin". Des nuits fraîches après des journées chaudes ont provoqué une mer de nuages. Mais ce décor va très vite changer, avec sept degrés tôt ce matin, à 23 degrés qui sont attendus cet après-midi, cela fait seize degrés de différence. Les températures font le grand écart. Dans les rues de Puy-en-Velay, les habitants ne savent plus comment s'habiller. Dans le centre-ville à huit heures, c'est déjà le match doudounes et bonnets, contre jupes et sandales : "Je suis toujours sur un petit gilet, que j'enlève et que je remets en fonction de la météo". Amoureux de sa région, Thomas se régale. Il ne manquerait pour rien au monde ces journées de début d'automne. Il capture des photos uniques, où la statue dépasse des nuages. Ces quelques clichés viendront enrichir son album photos, et rendre éternels ces paysages plutôt éphémères. TF1 | Reportage N. Ly, P. Delannes