Mer de nuages, une beauté éphémère

C'est un phénomène fascinant, d'une beauté rare, qui ne se produit qu'une ou deux fois par an. Pour l'observer, il faut être au bon endroit et au bon moment. Grande est la chance de l'admirer si vous vous levez tôt et scrutez les moindres soubresauts de la météo durant des mois. C'est ce que fait Nicolas Gascard, photographe depuis 25 ans. Jusqu'à la dernière minute, il recherche l'endroit qui lui permettra d'être nez à nez avec la mer de nuages. Ce jour-là, un ensemble de conditions météorologiques exceptionnelles provoque un phénomène rarissime. Ces cascades de nuages se forment lorsque l'humidité s'accumule sur les sommets et lorsqu'un vent rapide arrive de manière perpendiculaire sur la falaise. Le brouillard alors s'amasse le long des reliefs. C'est l'extase pour Nicolas, car la mer de nuages ne se rencontre que quelques fois par décennie. Photographe spécialiste des phénomènes naturels, Nicolas a tout abandonné pour se consacrer à sa passion. Vivre son doux rêve, la tête dans les nuages, Nicolas y est arrivé. TF1 | Reportage N. Hadj Bouziane, G. Martin, T. Gathy