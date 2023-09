Merci Monsieur le maire !

Autour d'une bétonnière, une partie du Conseil municipal de Marsilly (Charente-Maritime). Pourtant, aucun de ces élus n'est maçon de profession. Sans leur investissement, le village ne pourrait financer ses travaux. En dix mois de travail bénévole, ils ont transformé deux garages en salle d'animation communale, en limitant les dépenses aux achats de matériaux. Les élus et les 600 habitants de Marsilly ne sont pas les seuls à se remonter les manches. À Charmois-l'Orgueilleux (Vosges), depuis la rentrée, le maire, Éric Del Missier, s'installe chaque jour au volant du bus scolaire. Faute de chauffeur, sa commune risquait de perdre sa tournée de ramassage. Il a donc passé son permis en urgence. Les collégiens et leurs parents ne peuvent que le remercier. Au volant de son bus, le maire imagine déjà d'autres services. Une fois le bus garé, c'est souvent avec son tracteur que le maire rejoint l'employé communal. Un effort indispensable, car les petites communes sont les plus souvent concernées par les baisses de dotations de l’État. TF1 | Reportage V. Dietsch, G. Gruber, T. Rolnik