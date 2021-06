Merveilles de Bretagne : les Menhirs de Monteneuf

Pour ces enfants en voyage scolaire, c'est un voyage dans le temps pour découvrir les mystères d'une clairière. A leur âge, il y a moins d'un demi-siècle, on ignorait encore l'importance de ce site mégalithique classé monument historique. Ici, on doit marcher sur l'herbe et pas sur les menhirs, qu'ils soient debout ou couchés. Redécouvert depuis à peine 30 ans, le site donne aujourd'hui quelques clés sur le néolithique notamment sur la façon dont les hommes préhistoriques, lointains ancêtres de ces petits Bretons, ont déplacé et dressé des blocs de schistes de plusieurs tonnes. A l'âge des petits visiteurs, Alain Geoffroy allait à pied à l'école de Monteneuf. A l'époque pour eux, ce n'était que de grosses roches. Pendant les vacances, les enfants gardaient les bêtes au pâturage et les menhirs étaient leur point de rendez-vous. Plus tard, on a donc découvert que les roches tout autour du village étaient des mégalithes. Les fouilles des années 90 ont permis de redresser une quarantaine de menhirs à Monteneuf que les visiteurs comparent toujours à Carnac.