Merveilles du Loiret : balade sur le canal de Briare

"Tant qu'on peut y aller par l'eau, on y va par l'eau". C'est une devise mais surtout un mode de vie pour Bertrand. Chaque jour ou presque, il sort son fûtreau sur la Loire ou sur les canaux. C'est son moyen de transport quotidien pour une vie au plus près de la nature. A onze mètres de haut, le pont-canal de Briare enjambe la Loire. Construit à la fin du XIXe siècle, il facilitait le transport fluvial. Destination finale de la traversée : une visite chez Carole et Sébastien. Depuis un an, ce couple a repris cette chocolaterie. Le trait d'union entre les trois amis, c'est la vie au bord de l'eau. Avec sa compagne Nathalie, Bertrand propose une balade sur la Loire. En deux heures de navigation, le couple partage sa passion. Le fleuve, à priori paisible, réserve quelques surprises le long du trajet. Au gré des courants, Bertrand raconte l'histoire de la batellerie. Des histoires et des instants privilégiés pour les passagers. Le voyage s'achève à la voile pour se nourrir encore un peu plus de toute la richesse de la Loire.