Merveilles du Loiret : le château de Meung-sur-Loire

Le château de Meung-sur-Loire raconte 800 ans d’histoire. Xavier Lelevé en est tombé amoureux il y a onze ans, et habite cette ancienne résidence des évêques d'Orléans. Ils sont en travaux pour quelques mois, car la vie de château n’est pas toujours tout confort. Une sorte de transition pour rendre sa splendeur passée à cette forteresse où Jeanne d’Arc livra bataille contre les Anglais. Meung-sur-Loire surprend par son architecture : une façade médiévale et une autre colorée. Les évêques voulaient s’offrir "un petit Versailles". À l’approche de l’été et avec le retour des visiteurs, toute l’équipe du château prépare les animations à venir. Au programme ce matin-là : inventaire des costumes. Pour rendre l’histoire accessible et étonnante, le château raconte l’évolution de la vie de tous les jours. Des chambres à la salle de bain, Xavier a rassemblé 2 000 objets du quotidien. Faire revivre ce patrimoine et le restaurer, c’est la mission qu’il s’est donnée. Il poursuit un objectif : transmettre aux générations futures l’un des plus vastes et des plus anciens des châteaux du Loiret.