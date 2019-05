Merville-Franceville : bonne humeur au camping malgré la météo capricieuse

La semaine du 8 mai 2019 a été marquée par une météo capricieuse. A Merville-Franceville-Plage, dans le Calvados, les vacances au camping sont moins ensoleillées que prévu. Mais même si le mercure descend jusqu'à 10°C dans la matinée du 10 mai 2019, les campeurs décident de s'adapter pour garder le sourire et profiter de chaque instant. Avec le décor de carte postale et le soleil qui devrait bientôt faire son retour, la bonne humeur est au rendez-vous. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.