Message d’urgence : quand votre téléphone vous alerte

Une sonnerie stridente et un message qui soudain s’impose sur les écrans de portable. Il est 20h lundi lorsque cette alerte est envoyée, créant beaucoup d’étonnement : "J’ai eu un moment de panique. Je commençais à appuyer sur toutes les touches" ; "J’ai cru que c’était une alerte au feu ou je ne sais pas". Confusion jusqu’à l’Assemblée nationale où Gérald Darmanin a dû s’interrompre. Certains députés brandissaient leurs téléphones, apparemment étonnés. Comment cela fonctionne ? Cette alerte a été envoyée sur tous les téléphones allumés, même ceux en mode silencieux, présents dans une zone aux abords de la Seine. Elle prévenait qu’entre le 18 et le 26 juillet, juste avant les JO, il faudra un QR Code pour accéder au secteur, un message de prévention. Ce système de messagerie vise à nous prévenir en cas de graves intempéries, accidents industriels, incendies ou attaques terroristes. Cette alerte n’est déclenchée que trois ou quatre fois par an en France. C’était le cas l’été dernier par exemple. Face au risque d'orages extrêmement violents, il était conseillé aux habitants du Haut-Rhin de ne surtout pas sortir de chez eux. TF1 | Reportage Q. Fichet, C. De Kervenoaël