Messe hommage à Bernard Tapie : de nombreuses personnalités présentes

Applaudi, à l'heure de son adieu, comme il l'a été si souvent tout au long de sa vie. C'est dans l'église de Saint-Germain-des-Prés, à quelques pas de son domicile parisien où il s'est éteint dimanche dernier, que se tient la messe hommage à Bernard Tapie. Il est accompagné par son clan : sa femme Dominique, ses enfants et ses amis. Brigitte Macron, Nicolas Sarkozy, Jacques Séguéla, Basile Boli... il est salué par des personnalités venant de tous les milieux politique, culturel et sportif. C'est à cet homme fait d'instinct et d'audace que de nombreux anonymes également ont rendu hommage. "C'est une personne qui est partie de rien et qui nous a fait croire en beaucoup de choses", déclare l'une d'eux. Et beaucoup arboraient l'écharpe de l'OM pour le plus Marseillais des Parisiens. Jeudi, Bernard Tapie entrera une dernière fois dans le vélodrome qu'il a fait vibrer comme personne. Une chapelle ardente y sera dressée et c'est dans les quartiers sud de Marseille, cette ville qu'il aimait tant, que Bernard Tapie sera inhumé vendredi.