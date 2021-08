Messi au PSG : un bon investissement pour le club

Le tapis rouge n'était pas de trop pour accueillir le meilleur joueur du monde à Paris. "Je suis très content d'être ici et j'ai toujours le même désir de gagner", a déclaré Lionel Messi durant la conférence de presse. À partir de maintenant, le président du PSG va devoir lui verser 40 millions d'euros de salaire net par an, pourtant, il a le sourire. En effet, Messi coûte cher, mais va remporter gros en termes de prestige. Les caméras du monde entier sont braquées sur lui. Devant la boutique du club, ce mercredi matin, il y a avait beaucoup de monde. Et tous avaient le même objectif : s'offrir le maillot numéro 30 de Messi qui coûte 165 euros. Grâce à lui, le PSG pourrait en vendre 300 000. Quand il était à Barcelone, le joueur argentin générait à lui seul 200 millions de revenus par saison. Son arrivée dans la capitale est donc une bonne nouvelle pour le club parisien, mais pas que. Les finances publiques vont aussi en bénéficier, car un tiers du budget du PSG est reversé à l'Etat sous forme de taxes diverses. À Barcelone, 5 à 10% des touristes visitaient la ville pour Messi. Peut-être aura-t-il un effet similaire sur le tourisme à Paris.