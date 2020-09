Mesures contre le coronavirus : nouveau coup dur pour les bars et restaurants d'Aix-en-Provence

Depuis dimanche soir, les nouvelles mesures contre le coronavirus sont entrées en vigueur. Des dispositions qui n'arrangent pas les commerçants, notamment ceux d'Aix-en-Provence. A minuit, bars et restaurants de la ville devront fermer leurs rideaux. C'est la deuxième fois dans l'année qu'ils doivent faire face à cette situation. L'amertume et l'incertitude gagnent aussi bien les propriétaires que les salariés de ces établissements. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 28/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 28 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.