Mesures contre le coronavirus renforcées à Marseille : les habitants circonspects

Au vu du nombre de contaminations qui grimpe chaque semaine à Marseille, la municipalité a décidé de mettre en place plusieurs mesures. À partir de ce mercredi, le port du masque sera obligatoire dans toute la ville sous peine de 135 euros d'amende et les bars et restaurants devront fermer leurs portes à 23 heures. La mairie continue également le renforcement des dépistages gratuits. Les habitants, eux, respectent les règles malgré l'incompréhension.