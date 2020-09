Mesures de précaution dans les Ehpad : ce qui change

Pour contrôler les visites, les passagers sont invités à laver leurs mains et prendre la température avant de franchir les portes des Ehpad. Dorénavant, il faut aussi donner un nom et l'heure d'arrivée. Pour le personnel, les masques et les gants sont obligatoires. À Holtzheim (Bas-Rhin), les résidents ont dû s'habituer au port du masque, en plus d'une prise de température systématique. Quant aux parties communes et points de contact, ils sont désormais désinfectés pour faire barrage au virus.