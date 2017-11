Quelles sont les mesures qui introduisent le projet de loi sur le "droit à l'erreur" ?

Afin de rendre les démarches administratives plus simples, le gouvernement va tenter de mettre en place des mesures à cet effet. La CAF (Caisse d'allocations familiales) est la première concernée. Un guichet unique sera installé pour recevoir toutes les demandes, et les horaires de ferméture seront retardés. Un passeport numérique sera mis en place pour éviter aux usagers de fournir leurs documents de manière répétitive. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/11/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.