Mesures renforcées contre le Covid : Paris s'estime en sursis

Comme dans tous les départements d'Île-de-France, les patrons de bars et restaurants à Paris se sentent également stigmatisés. Inquiets pour l'avenir, ils ont le moral au plus bas. Dans un rôle de porte-parole, le chef étoilé Philippe Etchebest exprime la colère de toute une profession. Dès ce mercredi soir, la nouvelle s'est très vite répandue dans les quartiers animés de la capitale. Si certains comprennent même s'ils n'approuvent pas, d'autres sont totalement en colère. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 24/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 24 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.