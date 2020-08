Mesures sanitaires contre le coronavirus : le thermalisme s'adapte

Avec la menace du coronavirus, les mesures imposées par les autorités sanitaires pour les centres de cure thermale sont drastiques. Distanciation physique, port du masque en permanence, visière en plus pour le personnel... tout est considéré. Un établissement à Cambo-les-Bains (Pyrénées-Atlantiques) a même aménagé une partie de son infrastructure pour rassurer au mieux les curistes. Malgré tous ces efforts, les annulations et les reports de cure restent considérables. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 25/08/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 25 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.