Mesures sanitaires : êtes-vous prêts à faire de nouveaux efforts ?

Ce lundi matin à Montpellier, l'esprit de fête est un peu douché par l'épidémie qui repart. Beaucoup ont décidé de changer leurs habitudes pour le jour de l'An : cette année, le nombre de convives sera limité. "On ne va pas fêter le réveillon, on va rester à la maison", confient des Montpelliérains. Alors que le conseil de défense sanitaire se réunit aujourd'hui, certains sont prêts à de nouveaux efforts et à des mesures renforcées. Ils préconisent même le retour des jauges dans les restaurants, les salles de spectacle et autres. Certains professionnels de santé s'inquiètent de la forte circulation du virus chez les enfants et demandent le report de la rentrée. Les parents, eux, pointent des dysfonctionnements dans les écoles. "C'était du grand n'importe quoi juste avant les vacances", raconte une mère de famille. Dans des pays européens, des tests négatifs sont exigés en plus du pass sanitaire pour entrer dans des lieux publics. Un effort que tous ne sont pas prêts à faire. De nouvelles mesures devraient être annoncées en fin de journée. TF1 | Reportage A. Erhel, A. Delabre