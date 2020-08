Mesures sanitaires : les entreprises font déjà de gros efforts

Depuis le déconfinement, un foyer de Covid-19 sur quatre est apparu dans une entreprise. Face à ce constat, la ministre du Travail présente aux partenaires sociaux de nouvelles mesures pour tenter de protéger au mieux les salariés à partir de ce mardi. De leur côté, les entreprises ont déjà fait de gros efforts. "CQFD", une PME basée à Saint-Laurent-d'Agny (Rhône), a notamment réaménagé ses espaces de travail et dépensé 10 000 euros pour se constituer un stock de masques.