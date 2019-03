Mesures sécuritaires du gouvernement : qu'en pensent les policiers ?

Le gouvernement a avancé des mesures supplémentaires le 18 mars 2019 face aux violences engendrées par les samedis de manifestation des gilets jaunes. Interdiction de manifester dans certains quartiers, hausse des contraventions, utilisation de drones et de produits marquants, tels sont les dispositifs phares pris par l'exécutif. Qu'en pensent les policiers ? Ces mesures sont-elles suffisantes et efficaces ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.