Métaux : vols en série dans les cimetières

Dans le cimetière d'Helfrantzkirch (Haut-Rhin), le maire ne peut que constater les dégâts. Environ 20 tombes ont été débarrassées de leurs décorations : croix, statues et bénitiers. Les objets de dévotion ont disparu début août, un traumatisme pour les victimes. "Tout ça, c'est sentimental. Et ça bouleverse beaucoup", confie l'une d'entre elles. Les voleurs ont agi rapidement de nuit, privilégiant les objets en bronze. Plus ils sont lourds, plus ils rapportent. Les pilleurs se sont déplacés dans tout le sud de l'Alsace. A Jettingen, 24 tombes ciblées pour un préjudice estimé à 15 000 euros. Les cimetières sont souvent situés à l'écart du village, ce qui les rend vulnérables. A contrecœur, le maire va prendre des dispositions. "On va mettre en place un système de vidéoprotection, car cela dissuade quand même beaucoup. Et puis, je vais fermer les cimetières la nuit", explique Jean-Claude Colin. Dans certaines communes visitées, il y a déjà des caméras, leurs images renseigneront peut-être les enquêteurs. TF1 | Reportage J. Rieg-Boivin, E. Schings