Météo : 26 °C dans l’air et 22 °C dans l’eau à Antibes

Arrivés à la plage, Camille et Valentin n’ont qu’une hâte : se jeter à l’eau. À Antibes (Alpes-Maritimes), la mer est à 22 °C, soit deux degrés de plus que la moyenne en cette saison. Elle atteint même 25 °C en bord de plage, l’idéal pour en profiter avec les enfants. "On va en profiter toute la journée" ; "Il n’y a pas grand monde, c’est impeccable", affirment quelques chanceux. Philippe habite ici. Il n’a pas pu résister à la tentation de l’eau chaude ce matin. "On ne dirait pas, mais je vais aller travailler. C’est une source d’énergie et de réconfort considérable", confie-t-il. Les vacanciers seniors, Parisiens ou Britanniques, mesurent aussi leur chance : "L’eau est cristalline, elle est chaude. La plage est abritée par des pins maritimes magnifiques… C’est vraiment le bonheur !" ; "En Angleterre, le temps est affreux. C’est pour ça qu’on vient en France… pour un temps superbe comme ça". Et cela devrait continuer ainsi pour les jours à venir. Ciel azur, 25 °C dans l’air et 22 °C dans l’eau sont au programme. TF1 | Reportage A. Flieller, D. Laborde