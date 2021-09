Météo : à Limoges, c'est enfin l’été

Un beau soleil et des températures largement au-dessus des moyennes. À Limoges, l’été fait de la résistance. Jusqu’à présent, le beau temps s’est fait désirer. Des journées comme celle-ci, les Limougeauds en ont connu très peu cet été. "Ça faisait un moment qu’on n’avait pas eu de beau temps" ; "Vingt degrés avec du soleil, et pas de vent, c’est vraiment super !", s’enthousiasment quelques-uns. Certains en profitent pour s’oxygéner. Pour d’autres, le service de midi devrait également être sportif. C’est le cas d’Audrey Laurent, employée dans un restaurant de la ville. "On espère faire terrasse pleine aujourd’hui. On va même ouvrir celle de l’autre côté pour essayer de ramener le plus de monde possible et qu’ils passent un bon moment avec ce soleil", affirme-t-elle. La terrasse, un des petits plaisirs du jour que ce couple de retraités savoure avec le sourire. D’autant qu’à Limoges, il y a même les palmiers et de quoi se rafraîchir cet après-midi, où l’on attend près de 30 °C.