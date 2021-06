Météo : à Strasbourg, on savoure la remontée des températures

Entre terrasses ombragées et parasol de rigueur, la Petite France, quartier historique de Strasbourg, se prépare à vivre une journée de plein été bien avant l’heure. On y a droit à un grand ciel bleu et un soleil rayonnant avec un thermomètre frisant déjà les 20 °C en début de matinée. Le long des quais, ce n’est pas encore l’affluence d’un mois de juillet, mais les Strasbourgeois ont dû très vite retrouver leurs habitudes estivales. Avec près de 15 °C d’écart avec la semaine dernière, certains ont eu un peu l’impression d’une chaleur écrasante trop soudaine. "Pour moi, c’est assez désagréable quand il fait trop chaud", se plaint d’ailleurs une habitante. Toutefois, avec un mois de mai gris et bien triste, l’envie de soleil et d’été l’emporte. Quelques fleurs pour un peu de couleur, ces petites joies du quotidien manquaient à beaucoup. Une journée avec un mercure approchant les 30 °C, un avant-goût de l’été dont il serait bien dommage de ne pas profiter avant le retour d’une météo plus incertaine. Une carte postale estivale à savourer sans modération.