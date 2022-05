Météo : alerte aux orages sur la moitié nord du pays

D'abord de la grêle et des orages. Puis très vite, de violentes averses s'abattent sur cette exploitation agricole de la Sarthe. Elles inondent ce hangar. Le propriétaire n'est pas au bout de ses surprises. En se rendant dans ses champs, Julien Lep découvre les dégâts. La grêle a détruit une partie de ses cultures d'orges. Un peu plus loin, une partie du maïs est sous l'eau. Mais cette fois-ci, il semble le moins inquiet. Quatre-vingt kilomètres plus à l'ouest, à Château-Gontier en Mayenne, c'est une route qui est inondée. Opération remorquage. Le propriétaire de la voiture a pu sortir à temps. Ici, tout le monde a été surpris par la rapidité de l'averse. "On n'a jamais vu ça, c'est la première fois qu'on voit ça", témoigne une habitante. Toujours en Mayenne, les grêlons gros ressemblent à des balles de golf. Dans la Sarthe, des images amateurs témoignent de l'intensité du phénomène. En seulement quelques heures, Météo France recense des milliers d'impacts de foudre sur une grande partie de la moitié nord. Dix-sept départements restent en alerte orange pour les orages jusqu'à ce vendredi soir. La prudence reste de mise sur les routes. TF1 | Reportage J. Cressens, N. Hess