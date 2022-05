Météo : ce jour le plus chaud de la semaine

À 7h du matin ce mercredi, la cathédrale d'Albi (Tarn) semble régner sur une ville à moitié endormie. Pourtant, il fait déjà 18 °C. "Ça commence à faire chaud, mais l'après-midi, ce sera encore pire", annonce un habitant. Albi sera l'une des villes les plus chaudes de l'Hexagone, avec 34 °C cet après-midi. Toutefois, il en faut plus pour impressionner l'Albigeois, le vrai. Mais au petit marché, sous la halle, ça commence à chauffer. Alors les clients ont changé leurs habitudes. Il n'est que 10h du matin, mais il fait déjà 25 °C. À cette heure, la cathédrale Sainte-Cécile, l'endroit le plus frais de la ville, ouvre ses portes. "On est bien, on va y rester. C'est excellent pour venir visiter la cathédrale quand il fait chaud", précise une dame. Derrière la cathédrale, Josette termine son petit travail d'arrosage. Elle vit dans le quartier de Castelviel depuis plus de trente ans. La petite place était un havre de fraîcheur, il y a encore quelques années. Une fois midi passé, le thermomètre a affiché les 30 °C, soit 10 °C de plus que la température moyenne au mois de mai à Albi. TF1 | Reportage P. Michel, F. Guinle