Météo : c'est le meilleur moment pour profiter des Calanques

Ils savent la chance qu'ils ont : avoir la Calanque de Sormiou rien que pour eux ce mardi matin. C'est un luxe à Marseille durant cette saison et ces Marseillais savourent. "Ça se passe bien. On ne peut pas être mieux. On est au top", confie un vacancier. Avec une température de 24 °C sur le sable ce matin, la condition est idéale pour France et François qui font des allers-retours entre leur serviette et la mer. D'autres ont décidé de prendre le large en canoë. "Hier, on était grimpé dans les falaises en escalade. C'est les vacances perpétuelles", lance une vacancière. Au mois de mai, le bonheur est également au rendez-vous pour les touristes. Des Alsaciens font une pause sur la plage, avant de repartir marcher dans la Calanque voisine. Le temps est parfait pour en profiter pleinement avant l'arrivée des touristes pour l'été. En juillet et août, il faudra réserver à l'avance, avant de pouvoir accéder à la Calanque de Sugiton à quelques kilomètres d'ici. Un autre petit paradis marseillais. TF1 | Reportage P. Lefrançois, S. Fargeot