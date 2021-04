C'est l’été avant l’heure sur le Bassin d’Arcachon

Ce mercredi matin, dès les premiers rayons du soleil, Jean-Claude n'avait qu'une seule idée en tête, faire une petite beauté à son bateau. Sur le port de plaisance d'Arcachon, la douceur des températures donne le ton d'une journée d'été, avec 30 °C attendus dans le sud-ouest. "C'est un beau moment et puis surtout il faut profiter du bassin avant qu'il y ait du monde", explique un passionné. Si ce n'est pas encore l'affluence estivale, certains ont tout de même anticipé les vacances de Pâques. C'est notamment le cas de certains couples qui ont plutôt bien choisi leur semaine. "Nous sommes agréablement surpris par ce beau temps", témoigne l'un d'eux. Pour s'évader et se changer les idées, rien de tel qu'une virée en bateau, direction le Cap Ferret. Sur le front de mer, une promenade sous le soleil c'est aussi très bon pour le moral. "Ça fait du bien à l'esprit, au corps et au moral de profiter du soleil et de l'océan", raconte une habitante. Le mois de mars s'achève sous une chaleur très réconfortante. De nombreux records de température devraient à nouveau tomber cet après-midi.