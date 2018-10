Météo : la Corse passe en vigilance rouge

En raison de vents violents, la situation évolue de minutes en minutes sur l'île de beauté. Les autorités ont déclenché une alerte rouge en Corse. Plusieurs plages ont d'ailleurs été bloquées. Des liaisons maritimes ont été également annulées entre Toulon et Bastia. Des vents violents de force 12 sont attendus entre la Sardaigne et les bouches de Bonifacio. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.