De la douceur et du soleil en Auvergne

À première vue, on pourrait penser que l'hiver s'est envolé. Ce mardi matin à Langeac (Haute-Loire), le bain de soleil faisait immédiatement son petit effet, avec du plaisir et un moral retrouvé. Il ne fallait pas plus de 15 °C, à dix heures du matin, à Lucien pour retrouver les joies du jardinage. Il a préparé une parcelle qui accueillera bientôt de nouvelles fleurs. Passer la journée dehors, c'est aussi le programme d'un passionné de végétaux. À côté des premiers arbres en fleurs, il taille quelques vignes. "J'ai peur qu'on le paye. S'il gèle au mois de mars, cela va être terrible", prévient-il. Des vacanciers originaires de Paris ont établi leur terrain de jeu et d'évasion au bord de la rivière. "On a fait de belles balades dans la forêt. On a vu des aigles et des biches. C'est mieux que les antidépresseurs", confie une touriste. "Venez faire des grandes randonnées, profiter de la nature et des choses simples", affirme une autre. En montagne ou au fil de l'eau, la douceur devrait durer toute la semaine en Auvergne.