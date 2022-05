Météo : des records d’ensoleillement

Évelyne Dhéliat le confirme. Nous sommes dans un phénomène exceptionnel. Et cela ne concerne pas seulement la vague de chaleur, mais aussi l'ensoleillement exceptionnel pour certaines régions depuis le début de l'année. On le constate sur la carte de France. Si l'ensoleillement est normal dans le Sud, le Nord, en revanche, présente un excédent d'ensoleillement jamais-vu. Côté températures, on risque aussi de battre des records. On surveille particulièrement les régions du Sud-ouest, à l'instar du Poitou et du Limousin. En réponse à cela, on doit craindre des orages. Il y en aura sur la façade atlantique et aussi sur la Normandie dans la soirée. C'est dans ces régions qu'ils risquent d'être plus forts et localement violents. É. Dhéliat